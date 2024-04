Trial pentru viitorul baschetului

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 25 aprilie, in cea de-a patra zi a Saptamanii verzi din anul școlar 2023-2024, elevii Liceului cu Program Sportiv din Arad, impreuna cu cadrele... The post Sportivii de la LPS Arad au ieșit la curațenie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci", un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat.

- Sportivii clubului de Ju-Jitsu, ACS Marina Constanta, au participat cu brio la Campionatul European care a avut loc la Pitesti. Cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și sub auspiciile Uniunii Europene de Ju-Jitsu (JJEU), acest prestigios eveniment gazduit de „Pitești Arena” a beneficiat de prezența…

- Sportivii de la CS Targoviște au incheiat fruntea sus ediția din acest an a Cupei Okinawa la karate, o competiție de insterstiluri, gazduita de Complexul Olimpic Sportiv Roman de la Izvorani. La capatul unor evoluții foarte bune, sportivii pregatiți de Ionuț Munteanu au urcat de patru ori pe podiumul…

- Cinci dintre sportivii de la Tomis Spartan Division Constanta, pregatiti de Robert Cimpean, au concurat cu succes in Republica Moldova, la Chisinau, la doua puternice competitii, AJP Moldova si Cupa Moldovei. La AJP Moldova, au urcat pe podium:Aur Alexandru Dragulin Gi albe 77kg Master IAur ndash; Sonia…

- In perioada 9-10 marie 2024 a avut loc la București finala Campionatului Național Indoor rezervat U 20 . La acesta competiție au fost și reprezentați ai județului Suceava. Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei s-au intors acasa cu 2 medalii de Campion Național. In proba feminina sportiva Costiuc Claudia…

- Ediția din acest an a Campionatului Național Universitar de Atletism Indoor a fost gazduita de municipiul Bacau. Intrecerea organizata de Ministerul Educatiei, prin Federatia Sportului Scolar si Universitar, in parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, a avut pe tabloul de concurs…

- Tinerii sportivi, cu varsta sub 12 ani, sunt invitați sa se inscrie la Cupa Dan Capitan, competiție din cadrul Mini Cupei Romaniei la Schi Alpin care va avea loc in perioada 2-3 martie 2024, la Buscat . Sportivii vor concura in doua probe de slalom uriaș, pe partia roșie (dificultate medie), unde vor…