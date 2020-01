Calendarul pentru alegerile locale, pe ordinea de zi a Biroului Executiv al PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile. Liberalii vor ca pana la data de 1 martie sa aiba stabiliti candidatii la functia de primar in toate localitatile din Romania si…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei."Obiectivul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei.…

- Conducerea nationala a aliantei USR-PLUS a anuntat ca va propune candidati unici din partea aliantei la alegerile locale de anul viitor. Decizia se va aplica si in cazul municipiului Lugoj, unde este de asteptat ca in cateva saptamani sa fie organizate alegeri interne pentru stabilirea celui care intra…

- Liberalii doljeni au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, prioritatile partidului pentru urmatoarea perioada. Pentru inceput, ei au trecut in revista rezultatul alegerilor de duminica, pe care Klaus Iohannis le-a castigat atat in Craiova, cat si in judetul Dolj. Seful PNL Dolj, Stefan Stoica a…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti, dupa întâlnirea avuta cu liderul USR, Dan Barna, ca a discutat cu acesta si despre o non-beligeranta între cele doua formatiuni în perspectiva alegerilor locale, scrie Agerpres.„Am trecut în revista…

- "Vom purta consultari cu toate formatiunile politice cu care am colaborat atat de bine in asigurarea succesului motiunii de cenzura, dupa un calendar pe care inca nu l-am definitivat, dar care in curand va fi definitivat. (...) Astazi, in Biroul Executiv, am hotarat echipa de negociere, atat echipa…