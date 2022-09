Calendarul Bacalaureatului 2023 – publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Educatiei privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat 2023 a fost publicat in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. In prima sesiune de examene (iunie – iulie 2023), inscrierea candidatilor are loc in perioada 29 mai – 2 iunie. Pentru aceasta sesiune de examene, calendarul este urmatorul: * 12 – 14 iunie 2023 – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A; * 14 – 15 iunie 2023 – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B; * 14 – 16 iunie 2023 – evaluarea competentelor digitale… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul ministrului Educatiei privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat 2023 a fost publicat in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.In prima sesiune de examene (iunie - iulie 2023), inscrierea candidatilor are loc in perioada 29 mai - 2 iunie.Calendarul sesiunii iunie-iulie…

- Calendarul Bacalaureatului 2023 a fost publicat in Monitorul Oficial. Calendarul este urmatorul: 12 14 iunie 2023 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A 14 15 iunie 2023 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna proba B 14 16 iunie…

- BAC 2022, sesiunea de toamna. La ce ora incepe proba de Limba și literatura romana. A inceput sesiunea de toamna a BAC 2022. Accesul candidaților in centrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 – 8:30, iar timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 3 ore pentru fiecare…

- Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Aproape 35.000 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune. Primele rezultate vor fi afisate in 31 august. Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie 2022 a Bacalaureatului,…

- Sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat incepe astazi. Aproape 35 de mii de tineri s-au inscris la a doua sesiunea a examenului . Este cel mai mic numar de tineri inscriși la Bacalaureatul de toamna din ultimii 18 ani, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu . Daca in prima sesiune (iunie-iulie…

- Data de 25 iulie este ultima zi in care absolvenții de clasa a XII-a se pot inscrie pentru susținerea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, potrivit calendarului, conform edu.ro. Calendarul Bacalaureatului de toamna 2022 este urmatorul: 18-25 iulie 2022, inscrierea candidaților…

- Examenul de Bacalaureat va avea o proba scrisa de evaluarea competentelor la disciplinele cuprinse in trunchiul comun pentru elevii de la toate profilurile, doua probe de evaluare a competentelor lingvistice la doua limbi de circulatie internationala, o proba de evaluare a competentelor digitale si…

- La nivelul județului Dolj au fost prezenți 4097 candidați la prima proba scrisa din cadrul examenului de Evaluare Naționala a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2022. Nu s-au prezentat la examen 265 de candidați din cei 4362 inscriși.Nu s-au inregistrat incidente…