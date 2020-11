Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a depus joi listele candidatilor la alegerile parlamentare pe Bucuresti, iar lista la Camera Deputatilor este deschisa de Victor Ponta si pe primul loc la Senat este Calin Popescu Tariceanu. Celor doi lideri li se alatura o echipa de specialisti cu experienta in domeniile financiar-bancar,…

- "Incompetenta ucide, iresponsabiltiatea ucide. Nu conteaza nimic altceva decat alegeri, indiferent de cati oameni mor si se imbolnavesc. Singurul lucru care conteaza pentru cei care au puterea este un tip de scrutin care nu va fi un scrutin corect. Multi oameni se vor teme", a spus Victor Ponta.…

- Silviu Predoiu, general in rezerva, este al treilea pe lista de la Camera Deputatilor, anunta stiripesurse.ro. Victor Ponta absoarbe prin fuziune partidul lui Ilan Laufer. Fostul ministru pentru IMM-uri candideaza si la parlamentare Lista candidaților Pro Romania la Senat: Calin…

- "Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic (…) Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Noi aducem doua amendamente (la initiativa legislativa de amanare a alegerilor parlamentare – n.r.): nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter…

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea in alegeri. Firea acuza CET-urile si pe Victor Ponta de diferenta de 5% intre ea si Nicusor Dan. Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București…

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea de la alegerile locale de duminica și arunca vina pe Victor Ponta pentru eșecul ei electoral. In replica la declarațiile facute de Calin Popescu Tariceanu, Firea spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru…

- ”Gabriela Firea greșește atunci când cauta vinovați pentru înfrângerea de la Capitala altundeva decât în propriile decizii”, spune Calin Popescu Tariceanu, lider ALDE și candidat la Primaria Generala.”Alianța care putea sa-i mai aduca un nou mandat…

- La alegerile parlamentare, Pro România va avea doar candidati proprii si sigla Pro România, a declarat luni liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca îsi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti.„La Bucuresti am comis o eroare evidenta…