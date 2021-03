Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru creștinii de pretutindeni pe 3 martie! Dupa ce cu o zi in urma oamenii l-au pomenit pe Sfantul Teodot, cunoscut drept episcopul Cirenei, astazi credincioșii au un alt motiv de bucurie: praznuirea Sfinților Eutropiu, Cleonic si Vasilisc. Totodata, cei care-i aduc Slava lui Dumnezeu…

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare mare pentru credincioși pe 15 februarie. In fiecare an, credincioșii de pretutindeni il sarbatoresc pe Sfantul Onisim. In același timp, oamenii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, care odata rostita ii va ajuta sa scape de problemele…

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- Calendarul ortodox ne arata ca duminica, 31 ianuarie, este o zi extrem de importanta pentru credincioșii de pretutindeni. Asta pentru ca in fiecare an, la aceasta data, sunt sarbatoriți Sfinții Chir si Ioan. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești odata cu pomenirea lor, care te ține departe de cele mai…

- Calendarul ortodox ne arata ca ziua de marți, 19 ianuarie, reprezinta o mare bucurie pentru creștinii de pretutindeni! In fiecare an, la aceeași data, credincioșii il pomenesc pe Sfantul Macarie Egipteanul! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi pentru ca sa-ți mearga bine!

- Sfântul Mucenic Polieuct este pomenit în calendarul crestin ortodox la 9 ianuarie. Era din Melitina, Armenia, si a trait în timpul împaratilor romani Deciu (249-251) si Valerian (253-260). Sfântul Mucenic Polieuct, care traia în spirit crestin,…

- In calendarul ortodox din luna martie a anului 2021 sunt doua sarbatori importante, de care creștinii ortodocși trebuie sa țina cont. Este vorba despre o sarbatoare de cruce neagra și de una de cruce roșie. Calendar ortodox martie 2021 Luna martie a anului 2021 are 31 de zile. In calendarul creștin…

- Miercuri, 6 ianurie, pentru toți creștinii este o zi foarte importanta! La aceasta data are loc una dintre cele mai mari sarbatori ale anului, Botezul Domnului sau Boboteaza, așa cum mai este numita! Iata ce rugaciune trebuie sa rosești pentru sanatate!