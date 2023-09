Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Agatonic si cei impreuna cu el Sfantul Agatonic era din Nicomidia și a trait in vremea imparatului Dioclețian (284-305), propovaduind Evanghelia. Acesta provenea dintr-o familie buna si cunoscuta, cea a Hypasienilor. Agatonic a fost arestat impreuna cu alți creștini…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Fotie și Anichit Sfinții Mucenici Fotie și Anichit au patimit in Nicomidia (Bitinia, Asia Mica) in timpul persecuției pornite de imparatul Dioclețian impotriva creștinilor. Originar din Nicomidia, Sfantul Anichit avea o slujba la curtea imperiala, in timpul imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Emilian de la Durostorum In momentul ocuparii tronului Imperiului roman de catre Iulian Apostatul (361-363), la conducerea armatei si in administratie erau demnitari crestini. Pe acestia Iulian i-a inlocuit cu pagani si Ie-a dat porunca sa reintroduca practicile…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Atinoghen Sfantul Atinoghen a trait in vremea imparatului Dioclețian (284-305). Sfantul Atinoghen a viețuit impreuna cu zece ucenici intr-o manastire de langa cetatea Sevastiei și a fost episcop al Pidahtoei. Dregatorul Filomarh i-a cerut sa lepede credința in Hristos…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mare Mucenița Eufimia Sfanta Eufimia s-a nascut in orașul Calcedon (orașul Kadikoy – Turcia) din parinții binecredincioși Filofron și Teodosiana. In anul 307, in timpul persecuției pornite de imparatul Dioclețian impotriva creștinilor, Sfanta Eufimia a fost denunțata guvernatorului…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mare Mucenița Chiriachi In zilele imparatului Diocletian (284-305), era un crestin pe nume Dorotei, cu sotia sa, Eusebia, care, fiindca nu aveau fii, se rugau lui Dumnezeu sa le dea lor rod pantecelui, fagaduind sa-l daruiasca Domnului pe copilul ce se va naste. Deci, a…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fara de arginți Chir și Ioan Sfinții Mucenici Chir și Ioan au trait in timpul imparatului Dioclețian (secolul al IV-lea). Chir era din cetatea Alexandriei, iar Ioan din cetatea Edesei. Sunt numiți doctori fara de arginți, deoarece…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este un sfant roman din secolul al XIV-lea. Praznuirea sa se face la 2 iunie și 24 iunie. S-a nascut in cetatea Trapezunt, in jurul anului 1300, din parinți creștini…