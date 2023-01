Calendar Ortodox, miercuri, 25 ianuarie 2023. Afla ce sarbatoresc crestinii astazi

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 25 ianuarie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Grigorie de la Nazianz și Sfantul Bretanion. Sfantul Grigorie sau Cuvantatorul de Dumnezeu (Teologul), s-a nascut in anul 328 in cetatea Nazianz din Capadocia si a trait in perioada imparatilor Valens (364-378) si Teodosie…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea sfantului mucenic Clement, episcopul Ancirei.Fericitul si minunatul Clement a trait in mucenicie mai toata viata lui pamanteasca. Timp de douazeci si opt de ani, s a luptat si s a nevoit impotriva tiranilor neavand niciodata vreme sloboda, nici…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Boboteaza pe stil vechi. In Rusia, Belarus si Kazahstan, oamenii s-au scufundat in apele reci ca gheata ale raurilor si lacurilor. Doar la Moscova au fost organizate 46 de locuri pentru acest ritual. Unul dintre cele mai populare este lacul Ostankino.

- In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea sfantului prooroc Maleahi. Acest sfant prooroc s a nascut in satul Sofes, din semintia lui Levi, dupa intoarcerea evreilor din robia babilonica. Inca de tanar a avut viata curata si sfanta. Numele lui se talcuieste 39;inger 39;, pentru doua pricini: una, ca…

- Crestinii ortodocsi precum si cei greco-catolici il sarbatoriesc, astazi, pe Sfantul Stefan, primul martir crestin. El a fost contemporan cu apostolii lui Iisus Hristos si a fost unul dintre cei sapte diaconi alesi sa slujeasca in prima comunitate crestina din Ierusalim. Stefan a fost acuzat de blasfemie…

- Sfantul Stefan, primul care a vestit si a marturisit credinta in Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sarbatorit de crestini in a treia zi de Craciun. Peste 500.000 de romani isi serbeaza astazi onomastica, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sfinții Mihail și Gavril se sarbatoresc in fiecare an pe data de 8 noiembrie. Creștinii ortodocși și greco-catolici ii sarbatoresc și se bucura de petreceri uriașe date in cinstea celor care le poarta numele. Aceasta zi speciala este inscripționata in calendarul creștin cu cruce roșie și are o importanța…