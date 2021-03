Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- Calendarul ortodox ne arata ca duminica, 31 ianuarie, este o zi extrem de importanta pentru credincioșii de pretutindeni. Asta pentru ca in fiecare an, la aceasta data, sunt sarbatoriți Sfinții Chir si Ioan. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești odata cu pomenirea lor, care te ține departe de cele mai…

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.

- Ziua de 22 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceeași data, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Timotei. In același timp, credincioșii trebuie sa știe ca pe langa acesta mai sunt sarbatoriți și alți sfinți importanți. Iata ce rugaciune speciala trebuie…

- Calendarul ortodox ne arata ca ziua de marți, 19 ianuarie, reprezinta o mare bucurie pentru creștinii de pretutindeni! In fiecare an, la aceeași data, credincioșii il pomenesc pe Sfantul Macarie Egipteanul! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi pentru ca sa-ți mearga bine!

- Astazi, 11 ianuarie, creștinii se bucura de celebrarea unei mari sarbatori, trecuta cu cruce neagra in calenarul ortodox. Enoriașii creștini de peste tot din lume il praznuiesc astazi pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare.

- Credinciosii care au participat joi in Catedrala Patriarhala la slujba care se oficiaza in noaptea trecerii dintre ani au primit din partea Patriarhului Daniel calendarul crestin-ortodox, „ecranul sau fereastra prin care privim Imparatia Cerurilor”. „In fiecare zi vedem ca sunt unul sau mai…

- Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va avea 7 zile (22-28 iunie). O hotarare a Sfantului Sinod prevede ca „este necesara stabilirea unei perioade de minimum 7 zile pentru acest Post".Au fost traduse in limba romana numele Sfintelor Mucenițe Sofia (Ințelepciunea), Pistis (Credința), ...