- SARBATOARE…Mare bucurie pentru peste 150 de cupluri din Barlad care aniverseaza in acest an 50 de ani de la casatorie. Pe 29 septembrie, Asociatia CARP „Elena Cuza”, Primaria Barlad si Protopopiatul Barlad au pregatit pentru cele 150 de perechi o nunta ca-n povesti! Au fost multe surprize, cadouri si…

- Luna octombrie aduce multe schimbari pe plan amoros, pentru toți cei 12 nativi ai horoscopului european. Unele zodii vor trai idile ca in povești, in timp ce alții se tem sa riște totul din dragoste. Verifica daca te numeri sau nu printre norocoșii lui Brumarel. Horoscopul dragostei octombrie 2022 Berbec…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintelor Mucenite si bine biruitoare fecioare: Pistis, Elpis si Agapis si a maicii lor, Sofia.Aceste sfinte au trait in Italia, pe vremea imparatiei lui Adrian 117 138 .Deci aducand pe Pistis, care era de doisprezece ani, si marturisind ea pe Hristos,…

- Calendar Ortodox luna AUGUST 2022: Schimbarea la fața, Adormirea Maicii Domnului și Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatorite in aceasta luna Calendar Ortodox luna AUGUST 2022: Schimbarea la fața, Adormirea Maicii Domnului și Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatorite in aceasta…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea Sfintilor Apostoli: Sila, Silvan, Criscent, Epenetos si Andronic.Acesti sfinti au facut parte din cei 70 de apostoli.Sila a mers la propovaduirea Evangheliei impreuna cu Fericitul Pavel, si nu dupa multa vreme a fost facut episcop al Corintului. Acolo,…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfintei Mare Mucenite si prea laudatei Eufimia.Sfanta Eufimia a trait in zilele lui Diocletian si ale lui Prisc antipatul Europei, fiind fiica a lui Filofron si Teodosianei. Fiind parata la ighemonul ca este crestina, a fost chinuita cu roate si in foc,…

- Sase artisti au fost distinsi cu stele pe Aleea Celebritatilor la aceasta editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS): coregrafa Sasha Waltz, regizorul Krzysztof Warlikowski, violoncelistul Gotz Teutsch, scriitorul Eric-Emmanuel Schmitt, regizorul Claus Peymann si actorul Ion Caramitru.

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea punerii cinstitului vesmant al Preasfintei de Dumnezeu Nascatoarei in sfanta racla, in zilele imparatului Leon cel Mare si al Virinei, femeia lui Acoperamantul Maicii Domnului .Pe vremea imparatiei lui Leon cel Mare si a Virinei sotia sa, doi boieri patrici:…