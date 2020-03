Stiri pe aceeasi tema

- 1896: Ady Endre debuteaza ca poet in ziarul Szilagy din Zalau CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. Cuvios mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica imparatului Traian • Greco-catolic: Sf. Vasile, preot, martir († 363) • Reformat: Beata, Lea • Romano-catolic: Sf. Octavian, martir

- 1848: se naste, la Recea, Martonffy Marton – pedagog, deputat, gazetar, director al Institutului National de Educatie Industriala din Budapesta CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Ss. mucenici Trofim si Talu • Greco-catolic: Sf. Sofroniu, arhiepiscop († 638); Amintirea…

- Miercuri, pe 4 martie 2020, creștinii praznuiesc un important sfant, care are puterea de a vindeca diverse boli. Este vorba despre Sfantul Gherasim de la Iordan, care a trait in secolul al VII-lea.

- Sarbatoare mare pentru credinciosi! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, de care fiecare bun crestin trebuie sa stie. Iata care sunt acestia!

- Ultima sarbatoare cu cruce roșie din luna ianuarie este dedicata cinstirii Sfinților Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, cei trei ierarhi, sunt considerati vindecatori de boli si aducatori de noroc. Citește rugaciunea Sfinților Trei Ierarhi pe data de 30 ianuarie.

- Sabatoare mare pentru toti crestinii! In fiecare an, pe aceasta data, credinciosii cinstesc trei Sfinti importanti. Iata ce rugaciune trebuie sa rostesti in aceasta zi ca sa-ti mearga bine.

- Este sarbatoare mare, miercuri, pe 8 ianuarie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant este sarbatorit de catre crestini. Astfel, Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul este praznuit de Biserica la doar o zi dupa Sfantul Ioan.

- Este sarbatoare mare, duminica, pe data de 5 ianuarie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii praznuiesc Ajunul Botezului Domnului. Totodata, in aceasta zi sunt sarbatoriti si Sfintii Teopempt, Teona si Cuvioasa Sinclitichia.