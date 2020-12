Stiri pe aceeasi tema

- Conform calendarului ortodox, miercuri, pe 9 decembrie este zi de mare sarbatoare! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi!

- Ziua de marți, 8 decembrie, reprezinta un mare motiv de bucurie pentru creștini. In fiecare an, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Patapie, potrivit calendarului ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi ca sa-ți mearga bine!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- An de an, pe data de 15 noiembrie, incep Postul Craciunului! Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in prima zi din Postul Nașterii Domnului! Ce este bine sa faci in astazi pentru a-ti merge bine in viata?

- Astazi, 11 noiembrie, este mare sarbatoare pentru credincioși. Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mare Mucenic Mina! Iata ce tradiții trebuie sa respecți pentru ca sa-ți mearga bine!

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare pentru romani pe data de 27 octombrie! In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Dimitrie Cel Nou, octrotitorul Bucurestiului! Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru ca sa va mearga bine!

- Conform calendarului ortodox, ziua de sambata, 24 octombrie, anunța o mare bucurie pentru creștini! Anual, la aceasta data, credincioșii sarbatoresc un sfant important. Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru a avea spor in casa!

- An de an, pe data de 9 octombrie este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant este praznuit de catre credincioși? Iata și cea mai puternica rugaciune pentru sanatate pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi!