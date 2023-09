Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 20 septembrie, ii praznuim pe Sfantul Eustatie și soția sa, Teopista, cu fiii Agapie și Teopist, mari facatori de minuni. Știm despre aceștia ca sunt considerați ocrotitori ai familiei creștine. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi.

- An de an, la data de 12 septembrie, este sarbatorit Sfantul Mucenic Autonom. Credincioșii din toata lumea rostesc astazi o rugaciune extrem de puternica pentru a fi feriți de momentele grele in viața. Mai mult, cuvintele catre Sfantul Mucenic Autonom fac cu adevarat miracole.

- An de an, la data de 5 septembrie, credinciosii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfantul Proroc Zaharia si Dreapta Elisabeta. Puțini știu, insa, aceștia sunt parintii Sfantului Ioan Botezatorul. Mai mult, acești doi sfinti sunt grabnic ajutatori ai femeilor care nu pot face copii si, in același timp,…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Eutihie, ucenicul Sfantului Ioan cuvantatorul de Dumnezeu, si al Sfantului Apostol Pavel. Acest sfant umplandu se de darul lui Dumnezeu, si urmand Sfantului Apostol Pavel, a mers cu mare indrazneala la propovaduire,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Miron.Acest sfant a trait in zilele imparatului Deciu 249 251 si ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu buna intelegere, bogat si de neam cinstit, iubit fiind si de Dumnezeu si de oameni.…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea mutarii moastelor Preacuviosului Parintelui nostru Maxim Marturisitorul.Sfantul Maxim a trait pe vremea raucredinciosului imparat Constans al II lea Pogonatul 641 668 , nepotul lui Iraclie, si era filozof desavarsit. Impodobindu se cu intelepciunea,…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Preacuviosului Mucenic Dometie persul impreuna si cu doi ucenici ai sai.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Constantin si era pers de neam. Fiind invatat credinta lui Hristos de un oarecare Agar, a parasit paganatatea; si se duse la cetatea Nisibi,…

- Schimbarea la Fața a Domnului este o sarbatoare praznuita in Postul Sfintei Marii. Credincioșii ortodocși o țin duminica, 6 august, zi in care se face și dezlegare la pește pentru bucuria praznicului. Afla in randurile de mai jos ce rugaciune sa rostești de Schimbarea la Fața, pentru a avea parte de…