- CALENDAR ORTODOX: Sfantul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, parinții Sfantului Ioan Botezatorul Sfantul proroc Zaharia a trait in secolul I i.Hr., in Palestina. Era fiul lui Varahia, din neamul lui Aaron, fiind preot in templul din Ierusalim. Zaharia era casatorit cu Sfanta Elisabeta (tot din neamul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de da Manastirea Stanisoara In muntii din preajma Manastirii Cozia, aflata pe valea Oltului, s-au nevoit multi sihaștri iubitori de Dumnezeu, atat inainte de zidirea sfantului locas de catre fericitul intru pomenire domnitor Mircea cel Batran…

- Rugaciunea este esențiala pentru orice creștin și reprezinta modul de a comunica cu Dumnezeu. Potrivit Bisericii Ortodoxe, rugaciunea este de trei feluri: de slava, de mulțumire și de cerere. Rostiți urmatoarea rugaciune de iertare oricand simțiți nevoie pentru iertarea pacatelor. Rugaciune de iertare…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Apostol Tadeu Santul Apostol Tadeu a fost din cetatea Edesa. El era evreu de neam și cunoștea desavarșit dumnezeiasca Scriptura a Legii Vechi. Și s-a suit in Ierusalim la inchinaciune in zilele Sfantului Ioan Botezatorul și s-a minunat auzind propovaduirea lui și vazand…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Miheia Sfantul Proroc Miheia s-a nascut in localitatea Morati. Creștinii il cunosc sud numele de „Moresitul”, denumire care provine de la numele satului in care s-a nascut. Era fiul lui Ioram și a fost contemporan cu alți proroci importanți precum Isaia, Osea sau…

- Sfanta Mare Mucenița Hristina a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211). A fost fiica unui general roman cu numele Urban. Tatal sau, dorind sa o fereasca de credința creștina, a crescut-o inconjurata de slujitori bine aleși. Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe tanara sa…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fara de arginți Chir și Ioan Sfinții Mucenici Chir și Ioan au trait in timpul imparatului Dioclețian (secolul al IV-lea). Chir era din cetatea Alexandriei, iar Ioan din cetatea Edesei. Sunt numiți doctori fara de arginți, deoarece…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții PETRU și FEVRONIA – ocrotitorii tinerilor casatoriți Cneazul Petru a trait in tinutul Murom, ajungand domnitorul sau in 1203. La inceputul domniei sale s-a imbolnavit foarte rau. Unii dintre cei de la curte auzisera despre fiica unui prisacar ce era vestita pentru iscusinta…