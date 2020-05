CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Sărbătoare de mare însemnătate pentru credincioşi: a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul Sarbatori religioase 25 mai 2020 Ortodoxe: † A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul Greco-catolice: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezatorul Romano-catolice: Sfantul preot invatator Beda Venerabilul; Sfantul papa Grigore al VII-lea; Sfanta Fecioara Maria Magdalena de Pazzi CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Cele trei aflari ale capului Sfantului Ioan Botezatorul CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Cele trei aflari ale capului Sfantului Ioan Botezatorul Sfantul Ioan Botezatorul il mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, soția fratelui sau, scrie crestinortodox.ro. Asta a atras ura de moarte a Irodiadei fata de Sfantul Ioan. De aceea,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

