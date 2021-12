Stiri pe aceeasi tema

- Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput a fost pastor de oi. Apoi s a insurat, iar dupa moartea sotiei a fost facut episcop. Dumnezeu i a dat harul tamaduirilor…

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, 7 decembrie. In fiecare an dupa Sfantul Nicolae este praznuita Sfanta Mucenița Filofteia, una dintre cele mai tinere sfinte din calendarul ortodox. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce este bine sa faci in aceasta zi sarbatoare!

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 6 decembrie. In fiecare an este praznuit Sfantul Nicolae , ocrotitorul copiilor, dar și familiei este sarbatorit in biserica ortodoxa! Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, dar și ce este bine sa faci in aceasta zi de sarbatoare!

- Prima zi a acestei saptamani aduce o mare sarbatoare in randul credincioșilor ortodocși. Inca din ajunul acestei sarbatori, copiii, dar nu numai iși curața ghetuțele și le așaza frumos la ușa, in așteptarea darurilor pe care le lasa Moș Nicolae. Pe 6 decembrie este cinstit Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul…

- Decembrie sau luna cadourilor, așa cum ne place multora dintre noi s-o numim, este cea de-a douasprezecea și ultima luna din an, numarand 31 de zile. Luna decembrie marcheaza instalarea iernii pe teritoriul țarii noastre, fiind așteptata cu multa bucurie, in special de catre copii. Daca in aceasta perioada…

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 8 noiembrie. In fiecare an, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt sarbatoriți datorita in biserica ortodoxa. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi!

- Crestinii ii sarbatoresc luni, 8 noiembrie 2021, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si Gavril nu se lucreaza. Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti,…

- Sarbatoare importanta cu cruce roșie pentru creștini, vineri, 1 octombrie. In fiecare an, Biserica praznuiește una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi!