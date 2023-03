Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfintii Mucenici Codrat si cei impreuna cu danșii Acești sfinți mucenici au trait in vremuri grele, pe vremea persecuțiilor creștine din secolul al III-lea, pe vremea imparaților Deciu (249-251) si Valerian (253-259). O creștina plina de evlavie, pe nume Rufina a fugit din cetatea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc Dupa sfarșitul mucenicesc al Sfantului și Marelui Mucenic Teodor Tiron, in februarie, anul 304, Eutropie și Cleonic, doi prieteni ai mucenicului și Vasilisc, nepotul sau, au ramas in continuare in temnița din Amasia (Pont). Intre…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Cuvioasa Mucenița Evdochia Aceasta a vietuit in vremea imparatului Traian in Liban, fiind cu neamul si cu credinta samarineanca. Era atat de frumoasa, incat pe multi inseland, ii tragea catre necuratie trupeasca. Astfel, in vremea indelungata a afundarii in intunericul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Ioan Casian (Zi aliturgica. Canonul Mare) Nascut in Scythia Minor, adica in Dobrogea romaneasca de astazi, in jurul anului 360, isi face o frumoasa cultura in scolile de pe malul Pontului Euxin, cultivand in acelasi timp evlavia deprinsa in familie si de la calugarii…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Pamfil Praznuit impreuna cu alți 11 martiri uciși in aceeași zi in Cezareea Palestinei, Sfantul Pamfil a ramas in amintirea creștinilor ca un exemplu deosebit de viețuire. Originar din Berit, crescut intr-o familie nobila, a fost educat minunat in treburile…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei Sfantul Clement era din Ancira Galatiei si s-a nascut in anul 280. A intrat la o varsta frageda in monahism si de tanar a fost hirotonit episcop. Arhieria lui a fost in timpul imparatilor romani Diocletian (284-305) si Maximian…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) Domnul nostru Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sa din Egipt, vietuia in Galileea, in cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfanta Cuvioasa Melania Romana Sfanta Melania a trait pe vremea imparatului Honoriu (Flavius Honorius, 384-423). Purtand numele bunicii dinspre tata, Sfanta Melania s-a nascut intr-o familie din inalta societate, posesoare a unei averi imense. Parinții ei, Valerius Publicola și…