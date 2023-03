Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Ioan Casian (Zi aliturgica. Canonul Mare) Nascut in Scythia Minor, adica in Dobrogea romaneasca de astazi, in jurul anului 360, isi face o frumoasa cultura in scolile de pe malul Pontului Euxin, cultivand in acelasi timp evlavia deprinsa in familie si de la calugarii…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Cuvioși Marturisitori Procopie si Talaleu. Inceputul Postului Sfintelor Paști Sf. Cuv. Procopie Marturisitorul Originar din Decapole, localitate in apropierea Marii Galileii, Sfantul Cuvios Procopie († 750) a fost atras de tanar spre viata ascetica si s-a calugarit. Cand…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfintit Mucenic Haralambie Sfantul sfintit mucenic Haralambie a trait in timpul imparatului Sever, pe cand ighemon in cetatea Magneziei era Luchian, alaturi de Luchie. Ales episcop de catre crestinii cetatii. ii invata pe acestia cuvantul lui Dumnezeu, povatuindu-i pe…

- In Susenii Bargaului, se practica și in zilele noastre un stravechi obicei de Boboteaza. Indiferent de vreme, preoții merg la cel mai apropiat rau, insoțiți de credincioși. In apele involburate ale unui se arunca sfanta cruce, dupa care sar feciorii. Cel care prinde crucea, are parte de noroc și sanatate…

- FOTO: „In Iordan Botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat” au cantat și credincioșii din parohia HUDUM Credincioșii ortodocși din toata țara au asistat astazi la Sfanta Liturghie de Boboteaza care s-a incheiat cu rugaciunile speciale de sfințire a Agheasmei Mari. Și la Botoșani bisericile…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) Domnul nostru Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sa din Egipt, vietuia in Galileea, in cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste azi, 6 ianuarie, Botezul Domnului. Pregatirile pentru aceasta mare sarbatoare incep de astazi. Ziua premergatoare marelui praznic al Botezului Domnului Iisus Hristos este randuita de catre Biserica Ortodoxa ca zi de post negru. Potrivit canonului 1 al Sfantului Teofil…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Ajunul Craciunului. Sfanta Mucenița Eugenia Pe 24 decembrie este Ajunul Craciunului. Amintim ca in Biserica Ortodoxa Liturghia Sfantului Vasile Cel Mare se savarseste de 10 ori pe an: in ziua praznuirii Sfantului Vasile, in Ajunul Botezului Domnului, in primele cinci duminici…