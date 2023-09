Calendar-Ortodox 20 septembrie 2023. Ce sarbatoare este miercuri?

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 20 septembrie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Mare Mucenic Eustatie și familia sa. Aceasta sarbatoare este una dintre cele mai emoționante și pline de invațaturi din calendarul liturgic , avand in vedere povestea impresionanta a acestui sfant și a familiei sale.Viața…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist Inainte de a lua numele de Eustatie, acest sfant mare mucenic se numea Placid, iar soția lui, Tatiana. Placid a fost general la Roma, pe vremea imparatului Traian (98-117), in anul 100.…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Nasterii Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Tatal Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam imparatesc. Acesta cu toate ca si ducea la Dumnezeu darurile indoite, ca un iubitor de Dumnezeu si bogat ce era; dar…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea Sfintei mironosite si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena.Magdala ou Magada ou Dalmanuta , mic sat de pescari aflat pe tarmul occidental al lacului Ghenizaret, la 5 km de orasul Tiberiada, era patria Sfintei Maria Magdalena. Fecioara cu avere,…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfantului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul.Sfantul si marele Profet Ilie, acest inger intrupat in carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide si inchide cerurile, era de origine din Tesvi in Galaad. Traditia…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Proclu si Ilarie.Acesti sfinti au trait in zilele imparatului Traian si ale lui Maxim ighemonul. Ei erau de neam din satul Caliptul, aproape de Anghira. Deci, fiind prins Sfantul Proclu si marturisind pe Hristos inaintea imparatului,…

- Sfantul Procopie a trait in vremea imparatului roman Diocletian (284-305) si a fost un apropiat al acestuia.A crescut in Ierusalim; tatal sau, Hristofor, era crestin, iar mama sa, Teodosia, era elina, inchinatoare la zei. El nu a fost numit de parintii sai Procopie, ci Neania; Procopie a fost numit…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru Atanasie cel din Aton, si cei impreuna cu dansul, sase ucenici ai lui.Acest luceafar stralucind pe firmamentul Sfintilor Parinti s a nascut prin anul 930 la Trapezunt, din parinti de bun neam si fu…