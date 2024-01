Stiri pe aceeasi tema

- An de an pe data de 9 ianuarie credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Polieuct. Se spune ca astazi este bine sa i te rogi acestui sfant pentru iertarea pacatelor și eliberare de suferințe. Ce rugaciune e bine sa o rostești in momentele dificile.

- An de an pe data de 29 decembrie sunt praznuiți cei 14.000 de pruncii ucisi de regele Iudeei, Irod I. De asemenea, creștii ii sarbatoresc și pe Sfinții Marcel și Tadeu. Ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi de sarbatoare.

- In fiecare an, la data de 28 decembrie 2023, credincioșii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfintii 20.000 de mucenici arsi in Nicomidia. In cazul in care te confrunti cu necazuri in fata carora te simti lipsit de speranta, rosteste, in aceasta zi importanta, rugaciunea catre cei 20 de sfinti martiri.…

- In Ajunul Craciunului și in noaptea de dinaintea Craciunului, in timp ce unii il așteapta pe Moș, așadar este o seara cu rasete, este, mai presus de toate, și momentul perfect pentru a ne pregati inimile pentru sarbatorirea nașterii lui Hristos. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.…

- In fiecare an, pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru a-ți curața sufletul de pacate.

- An de an, la data de 20 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ignatie Teoforul, facator de minuni si grabnic ajutator. In aceasta zi importanta este bine sa citesti de trei ori rugaciunea Sfantului Ignatie pentru a beneficia de ajutor grabnic in orice problema cu care te confrunti.

- Despre rugaciuni putem spune ca sunt unele dintre cele mai puternice "arme" pe care ni le-a dat Dumnezeu. Deși pare ușor, sa știi sa te rogi nu este intotdeauna așa. O mulțumire din suflet este intotdeauna un bun inceput pentru o conversație cu divinitatea. Iata care este rugaciunea care te va scapa…

- Sfantul Gherasim din Kefalonia este praznuit in fiecare an pe 20 octombrie și este considerat mare facator de minuni. Se spune ca sfantul i-a vindecat pe cei care aveau boli fizice și psihice și a reușit sa ii aduca pe drumul cel bun pe cei care uitasera de cuvantul lui Dumnezeu.