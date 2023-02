Calendar istoric: 20 februarie a debutat Maria Tănase la postul de radio București 1932: A aparut, la București, Romania literara. Gazeta de critica și informație literara, artistica și culturala, sub direcția lui Liviu Rebreanu (pana in ianuarie 1934). 1938: A debutat, la postul de radio București, Maria Tanase, cea care va deveni simbolul cantecului popular romanesc. 1938: A fost decretata o noua Constituție, promulgata la 27 februarie 1938, prin care se introducea dictatura regala a lui Carol al II–lea (1930–1940) și sfarșitul regimului parlamentar. 1962: A fost lansata nava cosmica Mercury–Atlas 6, cu astronautul John Glenn, care realizeaza primul zbor american pe orbita.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

