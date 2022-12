Stiri pe aceeasi tema

- Bani pentru IMM-uri. CALENDARUL apelului de 350 de milioane de euro pentru digitalizare. Ce se poate cumpara cu banii Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, in calitate de coordonator de reforme și investiții, anunța calendarul aferent apelului de proiecte pentru granturile de pana la 100.000…

- Anumiți angajați din Romania ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Este vorba despre personalul cu atribuții in proiecte finanțate din fonduri europene atrase de statul roman sau care trebuie puse in aplicare, printre care se numara și cele cuprinse in Programul Național de Redresare și Reziliența…

- Joi, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul Marcel Boloș a semnat 18 noi contracte care vizeaza restaurarea unor obiective de patrimoniu incluse in 3 rute din cadrul Programului ”Romania atractiva”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. La eveniment…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița informeaza ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publica Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliența. Ca beneficiari eligibili sunt intreprinderi,…