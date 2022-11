Stiri pe aceeasi tema

- 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului, astfel, postind 40 de zile, creștinii se pregatesc pentru a intampina Nașterii lui Iisus Hristos, una dintre cele mai importante sarbatori din credința creștina. Postul Nașterii Domnului nu este atat de restrictiv cum este Postul Paștelui, dar acesta poate fi…

- Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in biserica din Vlaherne. Citește și: Barbat atacat de urs, in stare critica la spital Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetații, care era asediata. La…

- Sfantul Neagoe Basarab este pomenit pe 26 septembrie. Canonizarea sa a fost hotarata in ședința de lucru a Sfantului Sfantului Sinod din 8-9 iulie 2008, alaturi de cea a Sfantului Ierarh Iachint de Vicina și a Sfantului Dionisie Exiguul. Proclamarea solemna a canonizarii a avut loc la București, de…

- Inalțarea Sfintei Cruci este praznuita pe 14 septembrie. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant. In aceasta zi sarbatorim amintirea a doua evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: – Aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul și inalțarea ei solemna in fața…

- Sfinții Ioachim si Ana sunt parintii Maicii Domnului. Sfantul Ioachim a fost din neamul regelui David, iar Sfanta Ana a fost fiica preotului Matan. Acest preot a avut trei fiice: Maria – care a nascut-o pe Salomeea, Elisabeta – mama Sfantului Ioan Botezatorul și pe Ana – cea care a nascut-o pe Fecioara…

- Calendar ortodox septembrie 2022. Luna septembrie este una foarte importanta pentru credincioși. Aceasta mai este denumita in popor și Rapciune, iar pe data de 1 septembrie incepe anul bisericesc. In aceasta zi s-ar fi inceput crearea lumii și Iisus Hristos ar fi inceput sa devina cunoscut in randul…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…

- In aceasta luna in ziua a douazeci si noua, pomenirea taierii cinstitului cap al cinstitului slavitului Prooroc inainte mergator si Botezator Ioan.Sfantul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la insusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti…