Stiri pe aceeasi tema

- Mos Nicolae este o personificare populara a timpului imbatranit. El a preluat din calendarul crestin numele și data de celebrare de Sfantul Nicolae, un personaj real (episcop de Myra), aparator al credintei in Iisus. El a fost recunoscut ca sfant incepand din secolul al XVI-lea. Deci, Mos Nicolae…

- Pelerinajul de la statuia Fecioarei Maria situata in centrul Romei va fi anulat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Papa Francisc a decis ca pelerinajul sa fie anulat din motive de protecție, potrivit Vatican News. „Pe 8 decembrie, Sfantul Parinte Francisc va savarși un act de devoțiune…

- Sfantul Andrei este ocrotitorul Romaniei și a trait pe aceste meleaguri. In ziua sarbatorii lui, pe 30 noiembrie, lumea creștina il respecta cu sfințenie. Intreaga lume creștina e in sarbatoare, pe 30 noiembrie. Este celebrat cel dintai chemat intre Apostoli, ucenic al lui Ioan Botezatorul, Sfantul…

- CHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Creștinii ortodocși moldoveni au intrat sambata, 28 noiembrie, in Postul Nasterii Domnului. Acesta este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. © Sputnik / Alexander GalperinSteaua de la Betleem care i-a condus pe magi catre Pruncul Iisus: Iata ce era…

- CHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Creștinii ortodocși moldoveni au intrat sambata, 28 noiembrie, in Postul Nasterii Domnului. Acesta este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. © Sputnik / Alexander GalperinSteaua de la Betleem care i-a condus pe magi catre Pruncul Iisus: Iata ce era…

- Intrarea in Biserica a Maicii Domnului comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la Templu de catre parinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a inchinat-o pe Maica Domnului in Sfanta Sfintelor, locul cel mai sfant din Templu, unde numai arhiereul intra o singura data pe an. Fecioara Maria a…

- Moșii de toamna sau Sambata Morților este unul dintre evenimentele importante din Biserica Ortodoxa in care este bine sa dai de pomana colaci și coliva și sa te rogi pentru cei dragi trecuți la cele veșnice. Vezi cand sunt Moșii de toamna 2020 și ce tradiții și obiceiuri se respecta.Moșii de toamna…

- „In vremea aceea Iisus invața și de fața ședeau farisei și invațatori ai Legii, veniți din toate orașele mici ale Galileei, ale Iudeei și din Ierusalim. Iar puterea Domnului se arata in tamaduiri. Și, iata, niște barbați aduceau, pe pat, pe un om care era slabanog și cautau sa-l duca inauntru ...