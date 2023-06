Calendar admitere liceu 2023. Care e termenul limită Calendar admitere liceu 2023. Care e termenul limita. Elevii claselor a VIII-a au susținut in aceasta saptamana Evaluarea Naționala 2023. Odata ce rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației, dar și in avizierele școlare, parinții și elevii trebuie șase e pregateasca pentru admiterea la liceu. Calendar admitere liceu 2023. Care e termenul limita Exista mai multe etape, dar și un termen limita pentru absolvenți. Repartizarile vor fi finalizate pana la mijlocul lunii iulie. Iata cum arata calendarul pentru admiterea la liceu in 2023: Calendar admitere liceu 2023. Care e… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

