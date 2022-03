Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Strazi deschise” va fi reluat in week-endurile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, informeaza Primaria Capitalei, prin intermediul unui comunicat. „Succesul de care s-a bucurat proiectul in anul 2021 in randul cetatenilor a dus la continuarea si imbunatatirea acestuia in anul 2022. Ca…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- Incidentul s-a produs la intersecția dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Lizeanu, iar traficul auto s-a desfașurat pe un singur sens, dinspre Piața Obor spre Piața Victoriei.Nu au fost raportate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate. Doua mașini de pompieri și o autospeciala de descarcerare…

- Un autoturism a fost cuprins de un incendiu puternic, chiar pe Calea Victoriei, din București. Circulația in zona este oprita, potrivit stiripesurse.ro. Momentan, nu se cunosc mai multe informații despre acest incident. Din cate se poate observa din imagine, flacarile puternice au invaluit mașina aflata…

- Centrele de recoltare a probelor biologice de la persoanele din București cu simptomatologie sugestiva pentru SARS-Cov-2 sunt deschise intre orele 10.00 - 20.00, informeaza Ministerul Sanatații.

- Masuri de siguranța in București- Restaurantele, cinematografele, salile de fitness și alte activitați mai pot funcționa pana la maximum 30% din capacitate.- masca medicala este obligatorie in toate spațiile publice inchise sau deschise. Atenție! Sunt permise doar maști de tip medical cu 3 pliuri sau…

- In premiera, in Romania vor fi introduse brațarile electronice pentru supravegherea agresorilor. Din luna martie, aproximativ 1.000 de dispozitive devin funcționale. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Gabriela Firea a precizat ca in acest an, aproape o mie de bratari electronice…