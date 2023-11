Calea spre Egipt s-a deschis pentru încă un grup de români Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca punctul de trecere a frontierei de la Rafah a fost redeschis duminica, iar in cursul zilei vor continua procedurile de evacuare din Fasia Gaza a 101 cetateni romani si membri ai familiilor lor, care primisera vineri, 10 noiembrie, permisiunea de tranzitare de la autoritatile israeliene si egiptene. „Evacuarea lor in R.A. Egipt se va realiza pe parcursul zilei de astazi, cu respectarea tuturor procedurilor specifice impuse, avand in vedere ca acestia au fost informati in prealabil de catre reprezentantii Oficiului de Reprezentare al Romaniei la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

