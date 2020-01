Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Ploieștenii iși pot pune pofta in cui in privința celor 20 de tramvaie noi care erau așteptate sa intre in circulație pe traseele 101 și 102 ale societații de transport public local Transport Calatori Express! Licitația lansata de Ministerul Dezvoltarii Regionale in urma cu exact un an s-a…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a lansat o licitatie de 1,67 miliarde lei pentru reabilitarea litoralului, fiind vizate zonele Costinesti, Olimp, Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai, potrivit unui anunț postat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, scrie Mediafax.ro.Vor fi realizate…

- Pe 4 noiembrie 2019, la Campina incepeau lucrarile la rețeaua de canalizare din intersecția ABC - Bulevardul Carol I cu Strada Mihail Kogalniceanu. Atunci, Primaria Campina anunța restricțiile de circulație și termenul de finalizare a acestei porțiuni - 30 de zile, chiar daca era vorba doar de o continuare…

- Cea mai buna licitatie de arta romaneasca de pana azi, cumuland un total al adjudecarilor de aproximativ 1,762 milioane de euro si o rata de adjudecare de cca. 85%, a avut loc marti, 17 decembrie, sla Bucuresti, la casa de licitatii Artmark. Licitatia a punctat totodata un record de durata…

- Valoarea contractului de modernizare a celor 7,8 km de drum este de 16 milioane de lei (fara TVA). Durata de executie este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere la lucrarilor. Licitatia a pornit de la valoarea de 16,84 milioane de lei (fara TVA) si a fost adjudecata de firma mentionata dintr-un…

- Lucrarile de asfaltare pe strada Salina din Targu Ocna s-au finalizat și s-a deschis circulația rutiera catre cel mai vizitat obiectiv turistic din județul Bacau. „In funcție de condițiile meteo, urmeaza trasarea marcajelor și montarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria municipiului Campina a demarat, in vara acestui an, procedura de achiziție publica pentru lucrarea de reparații și reabilitare Calea Doftanei. O licitație despre care noi am mai scris AICI , pentru ca au aparut o serie de probleme, unele chiar ridicand semne de intrebare. Societatea Roni Civil…

- Lucrarile achitate de Primaria Capitalei pentru spitalul Gomoiu nu au fost supraevaluate, toate plațile pentru acest proiect fiind facut legal, a transmis, vineri, PMB, care precizeaza ca licitația pentru construirea unitații medicale a inceput din 2010, potrivit Mediafax.Primaria Capitalei…