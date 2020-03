Căldura din ianuarie arde buzunarul craiovenilor Craiovenii au consumat mai multa caldura in ianuarie, cand temperaturile exterioare au fost ridicate, fata de decembrie 2019, cand afara a fost mai frig. Diferenta este evidentiata si in facturile furnizorului de caldura al orasului, Termo Craiova. Societatea a facturat populatiei in decembrie 2019 – 14.027.703 de lei, iar in ianuarie 2020- 16.576.779 de lei. Temperaturile exterioare ridicate din aceasta iarna au influentat prea putin facturile la caldura ale craiovenilor. Dimpotriva, populatia a consumat mai multa energie termica pentru incalzirea locuinta la inceputul acestui an, fata de sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

