- Liderii USR-PLUS se tem de eventuale tradari la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu. Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a afirmat, luni pentru News.ro, ca grupurile parlamentare ale USR PLUS vor participa la dezbaterea de marti din plenul reunit a motiunii de cenzura a PSD impotriva…

- Copresedintele AUR, George Simion, a declarat ca parlamentarii partidului nu vor vota motiunea de cenzura a PSD, dar vor vota pentru înlaturarea Guvernului Cîtu, "care, în numai 6 luni, a facut multe pagube". În tabara puterii, Dan Barna a spus ca parlamentarii USR…

- Ludovic Orban a anuntat ca niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea. „Am incredere in parlamentarii USR ca nu vor vota motiunea…

- „Am decis inscrierea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a plenului, indiferent ca e sedinta de marti in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura sau va fi o alta sedinta convocata, si numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului. Conform procedurilor legale, dupa respingerea…

- Social-democratul Lucian Romașcanu a prezentat in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului moțiunea de cenzura „Romania eșuata. Recordul al guvernului Cițu”, inițiata de e 156 deputati si senatori PSD. Moțiunea de cenzura urmeaza sa fie dezbatuta și votata marți, in ședința de plen reunit.…

- Parlamentarii PSD au depus miercuri, 23 iunie, motiunea de cenzura intitulata „Romania eșuata. Recordul «fantastic» al Guvernului Cițu”. Social-democrații acuza coaliția de guvernare ca „duce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare”. Moțiunea a fost citita in Parlament de senatorul PSD…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…