Calculator Impozit Auto în 2021. Verifică sumele de plată în funcție de capacitatea cilindrică Calculator Impozit Auto in 2021. Anul 2021 vine cu schimbari din punct de vedere al sumelor pe care le avem de plata in funcție de capacitatea cilindrica. Astfel, persoanele care dețin autoturisme cu o capacitate cilindrica mai mare, vor plati bani mai mulți pentru impozitul auto . De menționat este faptul ca, impozitul auto trebuie platit de fiecare persoana in parte care deține un mijlloc de transport inmatriculat pe teritoriul Romaniei. Impozitul auto se platește anual, fie in doua tranșe, fie intreaga suma in același timp. Diferențele de preț pentru impozitul auto variaza in funcție de capacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata doua experimente mentale. In primul, imaginați-va un copil și un robot care se apropie inexorabil de marginea unei prapastii. Pe cine ați salva? Cu siguranța pe copil. In al doilea, imaginați-va ca același copil se joaca, impreuna cu robotul, cu un pistol, iar in cursul acestui joc arma se descarca…

- Autoritațile pregatesc documentul prin care va fi prelungita starea de alerta, la nivel național, dar și introducerea de noi restricții, in contextul creșterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2.

- (P) Cum speli hainele, in funcție de material? O igiena adecvata nu este esențiala doar pentru casa, ci este fundamentala și in cazul articolelor vestimentare. Din acest motiv, există câteva reguli de respectat pentru o spălare perfectă. Acestea sunt mici trucuri și sfaturi…

- Nicușor Dan a ajuns in atenția bucureștenilor dupa ce s-a luptat ca activist cu o serie de dezvoltatori imobiliari, cu administrația și cu „golanelile” acestora, ca sa-l citez. Acum, se vede in rolul administratorului unui oraș mare și abulic. Și face greșeli! Aproape nimic nu merge in București. De…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 13:00, o autospeciala a unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Slanic, oprita pe partea dreapta a parții carosabile, a fost acroșata de catre o conducatoare auto in varsta de 49 de ani.Polițiștii erau in timpul serviciului și efectuau cercetarea la fața…

- Un șofer in varsta de 47 de ani fara permis nu a vrut sa iasa din mașina la Targoviște. La un control de rutina barbatul nu avea permis, deoarece era anulat printr-o decizie a instanței. La intervenție au participat mai multe forțe de ordine. Mascații au fost chemați in cele din urma pentru…

- Ziarul Unirea Impozitul auto 2021: Ce localitați din ALBA beneficiaza de REDUCEREA acestuia. Cat aveți de plata in funcție de cilindree Proprietarii de autoturisme inmatriculate in Romania au obligația de a plati impozit pentru ele. Modul de calcul al impozitului se stabilește in funcție de capacitatea…

- ”Se prefigureaza insa o schimbare importanta in conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, au aratat in repetate randuri membrii Consiliului, inclusiv in raport cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu a BNR, in conditiile in care potentiala tinta de deficit bugetar pentru 2021…