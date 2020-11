Stiri pe aceeasi tema

- Industria aeriana globala ia in calcul introducerea unui ”Pașaport Covid”, care sa includa date despre teste și vaccin, informeaza Digi24. Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian…

- Shanghai detroneaza Londra și devine cel mai conectat oras al lumii in domeniul transportului aerian. IATA: Pandemia a anulat un secol de progres Shanghai a detronat Londra, devenind cel mai conectat oras al lumii in domeniul transportului aerian, dupa ce pandemia a afectat semnificativ calatoriile…

- IATA lucreaza la o aplicatie mobila cu care calatorii sa ”navigheze” in era COVID-19. Pasagerii, informați despre restricții de calatorie, teste și vaccinari Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) a anuntat ca lucreaza la dezvoltarea unei aplicatii mobile care sa ajute…

- Asociatia Internationala pentru Transporturi Aeriene (IATA) dezvolta un set de aplicatii mobile pentru a ajuta pasagerii sa respecte restrictiile de calatorie legate de Covid-19 si sa transmita in siguranta certificatele pentru teste si vaccinuri operatorilor aerieni si guvernelor, transmite Reuters.…

- Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) a anuntat luni ca lucreaza la dezvoltarea unei aplicatii mobile care sa ajute pasagerii sa navigheze prin restrictiile de calatorie din epoca COVID-19 si sa faca schimb, in siguranta, de teste si certificate de vaccinare cu companiile aeriene…

- Pandemia de coronavirus iși face resimțite efectele in toate domeniile. Se pare ca numarul cazurilor de rujeola este in creștere in aceasta perioada. Specialiștii OMS avertizeaza ca numarul cazurilor de rujeola crește din cauza restricțiilor impuse in pandemie. De asemenea, vaccinarile pentru rujeola…

- Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus abia in anul 2024, conform celor mai optimiste estimari ale Eurocontrol. Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, a publicat noile estimari privind traficul aerian in Europa in perioada…

- In Romania, dimensiunea violenței fizice in cuplu este și mai ridicata decat la nivelul UE și, in loc sa scada, crește de la an la an. In anul 2018, la un an dupa adoptarea ordinului de protecție provizoriu, in Romania, potrivit statisticilor, o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde. In comparație…