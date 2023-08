Călătorii din tren au ajuns să „facă autostopul” pe calra ferată. Episod penibil în drum spre Roşiori Calatorii cu trenul de pe liniile din Romania au ajuns sa „faca autostopul” pe calea ferata. Pare ciudat, dar este adevarat. Un tren ce mergea spre Rosiori a ramas blocat in mijlocul campului. Cum au procedat calatorii? Au oprit un alt tren de pe ruta. Doar un sfert din pasageri, „salvati” Trenul salvatori a reusit […] The post Calatorii din tren au ajuns sa "faca autostopul" pe calra ferata. Episod penibil in drum spre Rosiori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

