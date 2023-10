Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 3 octombrie, Polonia și Ucraina au anunțat o decizie ce implica și Lituania – care permite accelerarea tranzitului cerealelor ucrainene catre alte țari. Este vorba, relateaza France Presse, de un acord intre Kiev și Varșovia, primul de la embargoul polonez instituit la mijlocul lunii septembrie…

- Varsovia si Kievul anunta marti o decizie care implica Lituania si care permite o accelerare a tranzitului cerealelor ucrainene catre alte tari - un prim acord intre cele doua tari dupa anuntarea la jumatatea lui septembrie impunerii unui embargo polonez importurilor din Ucraina, relateaza AFP.”Ne-am…

- Kremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia cu privire la exportul ucrainean al cerealor la Marea Neagra, relateaza AFP.”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev…

- Ucraina incepe sa ramana fara Armata? Cam asa s-ar interpreta gestul lui Zelenski, care le-au cerut polonezilor, de exemplu, sa-i trimita acasa barbatii refugiati care ar putea lupta in razboiul cu Rusia. Se pare ca autoritatile de la Varsovia s-au conformat, iar acum ii cauta prin toata Polonia pe…

- Autoritatile poloneze au prezentat Comisiei Europene o estimare de cost, in valoare de un miliard de euro, pentru investitiile necesare a fi facute in infrastructura astfel incat Varsovia sa poata majora tranzitul de cereale si alte produse agro-alimentare ucrainene via granita dintre Polonia si Ucraina,…