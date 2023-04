Stiri pe aceeasi tema

- Doar in Arad: cuști cu slanina in interior, amplasate pe ștrand, pentru prinderea cainilor vagabonzi, lasand in urma tradiționala metoda a prinderii acestora cu sageți... The post Cuști cu slanina – noua metoda de prindere a cainilor vagabonzi la Ștrandul Neptun appeared first on Special Arad · ultimele…

- Municipalitatea din comuna clujeana Chinteni a demarat o acțiune de capturare a cainilor fara stapan și avertizeaza locuitorii comunei sa iși țina cainii in curți și sa nu ii lase sa hoinareasca pe domeniul public. In caz contrar animalele risca sa fie capturate, iar pentru recuperarea lor se platește.

- O cititoarea ne-a semnalat o alta situația in ceea ce privește problema cainilor vagabonzi de la Turda. „Chiar acum am trecut pe la Materna (n.r. luni dimineața) și o haita de caini era acolo. Am sunat de mai multe ori la Poliția Locala, insa nimeni nu face nimic. Este mai rau decat in Vestul Salbatic.”,…

- Mierea de rapița, care seamana cu șerbetul, este folosita deseori in tratamentul complementar al bronșitelor cronice și in terapia cancerului. Despre puterile ei vindecatoare povestește o familie de apicultori din Arad.

- Cainii vagabonzi au omorat o femeie in București. In Bistrița, azi-noapte, ar fi omorat trei oi. Iar la primele ore ale zilei, o haita de caini a fost vazuta in zona caii ferate din Decebal. Valuri de reacții in mediul online, in ultimele zile, dupa ce o femeie a fost omorata de cainii vagabonzi, in…

- Pe strazile din București sute de patrupede mișuna infometate, asta dupa ce in anii trecuți hingherii au strans de pe strazile Bucureștiului sute de caini fara stapan. Doar nenorocirile mai pot schimba ceva in Bucureștiul urban. In anul 2013, dupa ce Ionuț, un copil de doar 4 anișori a fost atacat și…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor insista ca vina pentru apariția haitelor de caini vagabonzi aparține proprietarilor care nu-și sterilizeaza animalelor și le lasa pe domeniul public, dar și instituțiilor care nu iau in serios verificarea acestora.