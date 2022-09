Gazprom a inregistrat rezultate foarte bune in primul semestru, iar veniturile pentru 2022 le vor depași pe cele de anul trecut, a declarat directorul general Alexei Miller, in condițiile in care creșterea prețurilor gazelor compenseaza scaderea abrupta a producției și exporturilor. Gazprom a incetat sa mai raporteze in mod oficial rezultatele financiare de cand Rusia […] The post Cainii latra, ursul trece. Gigantul gazelor rusești o duce foarte bine first appeared on Ziarul National .