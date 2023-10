Câine mușcat de stăpân, la Cezieni, în Olt. Bărbatul este cercetat penal pentru „rănirea cu intenție a animalelor” Scene revoltatoare in comuna Cezieni din județul Olt. Un barbat de 34 de ani s-a filmat in timp ce iși mușca unul dintre caini, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, relateaza Olt TV.Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat și au desfașurat mai multe controale la locuința barbatului.Au fost gasiți 8 caini intr-o stare precara de sanatate, cu mai multe afecțiuni dermatologice. Animalele au fost ridicate, sambata, 28 octombrie, și predate unei Asociații pentru Protecția Animalelor, din Dolj.Din primele verificari, polițiștii au stabilit ca proprietarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

