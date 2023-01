Câine găsit mort în Ulmoasa. Se pare că ar fi fost otrăvit Caine gasit mort in Ulmoasa. Se pare ca ar fi fost otravit. Azi, 28 ianuarie, la ora 10.40, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați cu privire la faptul ca un exemplar canin care aparține unui barbat din Ulmoasa, a fost gasit mort, existand suspiciunea ca ar fi fost otravit. Deplasați la fața locului, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

