- Cafeneaua "Studium Art Caffe" aflata in incinta cladirii "Studium Hub" din Piata Bolyai nr. 15 din Targu Mures gazduiește, incepand de sambata, 15 ianuarie, prima ediție a expoziției "Dincolo de halatul alb". Evenimentul a fost organizat de Fundația Studium-Prospero cu ocazia Zilei Culturii Romane și…

- Bustul poetului Mihai Eminescu din centrul municipiului Reghin a fost sambata, 15 ianuarie, locul de adunare pentru cinstirea Poetului Național, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria municipiului Reghin. In amintirea "Luceafarului"… Reprezentanții Primariei…

- La Targu Mureș, evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale au luat debutat cu o manifestație restransa, in cinstea marelui poet Mihai Eminescu,in curtea Bibliotecii Județene Mureș. Evenimentul, organizat de catre Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Mureș , a continuat cu discuții referitoare…

- Biserica de Lemn din Targu Mures, cea care l-a gazduit intr-o noapte de iunie, in 1866, pe poetul Mihai Eminescu, pastreaza si acum toaca pe care acesta o auzea lovindu-se de clopotnita, in noaptea cu furtuna pe care a petrecut-o ud leoarca in turnul bisericii, fapt relatat de acesta in „Geniu pustiu".…

- Rectorul Universitații de Medicina, farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual la data de 15 ianuarie. "Daca poporul roman…

- Cu ocazia celebrarii Zilei Culturii Naționale din data de 15 ianuarie dar și pentru a sarbatori Ziua Culturii Maghiare, Biblioteca Județeana Mureș organizeaza evenimente pentru publicul cititor realizate in calitate de partener al Palatului Culturii din Targu Mureș in cadrul evenimentului "Targul de…

- Miercuri,24 noiembrie a.c., jandarmii mureșeni din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au fost prezenți in mijlocul copiilor de la Caminul "Sfantul Iosif" Sovata, județul Mureș. Cei mici au primit informații despre misiunea jandarmilor in societate și li s-a prezentat…

- B-unicii de la Caminul pentru persoane varstnice Targu Mureș continua Campania "Pamantul are febra" inițiata in anul 2016 pentru a marca Ziua Planetei Pamant, precum și Ziua Mondiala a Mamei Pamant. "Sunem deja atenți atunci cand folosim pungi și recipiente din plastic. Dar știați ca și dopurile din…