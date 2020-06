Cadrele medicale beneficiază în continuare de gratuitate la transportul în comun din Constanța Cadrele medicale beneficiaza in continuare de gratuitate la transportul in comun din Constanța, care a fost acordata in timpul starii de urgența din pandemia coronavirus. De gratuitate beneficiaza urmatoarele categorii de persoane, in baza legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator: a)cadrele medicale și personalul auxiliar din sistemul public și privat, din cadrul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor medicale și al intregii infrastructuri medicale, inclusiv laboratoarele medicale din cadrul Ministerului Sanatații și din cadrul Ministerului Educației; b) angajații farmaciilor… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Aceasta masura va ramane in vigoare pana la sistarea starii de alerta.La initiativa primarului municipiului Constanta, Decebal Fagadau, beneficiaza de gratuitate la transportul public in comun pe raza municipiului Constanta urmatoarele categorii de persoane in baza legitimatiei de serviciu sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea adoptata in regim de urgenta, in Parlament si care a instituit pensia de urmas pentru copiii cadrelor medicale care se afla in prima linie a luptei cu coronavirusul. Prin noua lege, ziua de 11 martie a fost declarata Ziua personalului medical, in…

- O ampla actiune de testare a personalului medical si auxiliar din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Constanta a fost demarata saptamana trecuta si este in plina desfasurare.

- CT BUS anunța publicul calator ca, potrivit Hotararii nr.8 / 06.04.2020 a Comitetul Local pentru Situații de Urgența, beneficiaza de GRATUITATE la transportul public in comun pe raza municipiului Constanța, pana la sistarea starii de urgența, urmatoarele categorii de persoane: a) cadrele medicale și…

- CT BUS anunta publicul calator ca, potrivit Hotararii nr.8 06.04.2020 a Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, beneficiaza de GRATUITATE la transportul public in comun pe raza municipiului Constanta, pana la sistarea starii de urgenta, urmatoarele categorii de persoane:a cadrele medicale si personalul…

- Cadrele medicale, angajatii farmaciilor si persoanele care asigura serviciile de curatenie in unitatile sanitare beneficiaza, incepand cu 6 aprilie, in municipiul Constanta, de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun, a informat luni...

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a convocat astazi Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pentru acordarea de acces gratuit la transportul public in comun personalului care activeaza in domeniul sanatatii, in continuarea masurilor ce au ca scop prevenirea raspandirii noului coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la sediul Ministerului Sanatații, referitor la numarul ridicat de cadre medicale care s-au infectat cu noul coronavirus, ca nu s-au inregistrat cazuri in spitalele aflate in prima linie de lupta cu COVID-19.„Spitalele sunt de mai multe subordonari.…