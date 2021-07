Cadoul Tomorrowland: full set Vintage Culture at Tomorrowland – Around the World 2021 (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri se deschide Papilionem, insula festivalului Tomorrowland Around the World 2021. Șase scene spectaculoase au fost pregatite de echipa Tomorrowland pentru cei care vor sa traiasca in vara lui 2021 experiența Tomorrowland Around the World. Vineri, la ora 19, ora Romaniei, se da startul ediției digitale…

- Direct de pe viitorul ei album „Happier Than Ever”, Billie Eilish lanseaza „NDA”. „NDA” accentueaza o latura mai intunecata și vine insoțita de un videoclip regizat chiar de Billie Eilish. Clipul o prezinta pe Billie Eilish intr-un cadru neobișnuit, alaturi de 25 șoferi profesioniști, care conduc la…

- Tomorrowland este primul festival muzical prezent ca sponsor pe un monopost de Formula 1. BAT și-a cedat locul de pe monopostul McLaren festivalului Tomorrowland, pentru a promova editia digitala, Tomorrowland Around the World. Așa se face ca logo-ul Tomorrowland va fi vizibil weekend-ul acesta la Grand…

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…

- Ai auzit bine! Shurubel se-ntoarce la Virgin Radio Romania, preț de un interviu, Powered by Beck’s. Ne-a dat vestea in aceasta dimineața, printr-o inregistrare video aparuta direct pe pagina noastra de Facebook și Instagram. Shurubel vine joi, de la ora 9, in direct la Virgin Radio Romania și ne povestește…

- Daca vrei sa afli cine caștiga Eurovision 2021, dar totuși sa nu urmarești showul, promitem sa dam de veste pe virginradio.ro la miezul nopții. Intre timp, daca te pasioneaza Eurovision Song Contest, poți urmari showul in direct la TVR 1 sau TVR HD de la ora 22, ora Romaniei, sau direct pe YouTube.…

- Nick Jonas, fost component al trupei Jonas Brothers și de curand jurat la The Voice America, a ajuns la spital dupa ce a suferit un incident chiar pe platoul emisiunii. Artistul in varsta de 28 de ani a stat peste noapte la spital, in acest week-end, spune publicația TMZ. Sursa publicației nu a dezvaluit…

- Provocarea CSAUD continua la Virgin Radio Romania cu un nou sunet, dar și un premiu de 1.000 de EURO, daca te prinzi ce se aude și ne spui in direct la Virgin Radio Romania! De luni pana vineri, prinde semnalul de concurs și suna-ne in direct ca sa ne spui CSAUD! Adica sa spui Ce... View Article