Cadoul pe termen lung pe care îl poți oferi copilului tău Parinții încearca sa faca multe pentru copiii lor. Când vorbim despre cadouri ce pot fi oferite, poate în loc de o jucarie scumpa de care sa se plictiseasca în câteva zile sau saptamâni, ce ar fi daca li s-ar oferi ceva pe termen lung pentru viitorul lor? Înainte de toate, poate cel mai important este sa li se arate ca nu lucrurile materiale conteaza, ci sa viseze la cum sa schimbe lumea în bine când ajung mari. Adica sa aiba aspirații mai mari decât dorința de posesie a unor obiecte la moda: o afacere sau un ONG care schimba în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atentia asupra unui tip de atac, care a inceput sa fie notificat ca incident de catre utilizatori din Romania, fiind vorba despre incercari ale atacatorilor de a obtine acces la conturile de WhatsApp ale…

- Termen limita: 07 iunie 2021 Ești jurnalist de presa scrisa, televiziune, radio sau online? Documentezi cauzele sociale ale saraciei sau relatezi cu respect despre situația persoanelor afectate de saracie din Romania și despre viața de zi cu zi a acestora? Citește și: 16 Mai 1929: Prima ceremonie…

- Medicul Valeriu Gheorghita, care coordoneaza campania nationala de vaccinare, a anunțat ca in Romania nu va exista o campanie de informare privind vaccinarea copiilor. Acesta spune ca parinții sunt cei la care trebuie sa ajunga informațiile, pentru ca aceștia decid pentru copii. "Cred ca…

- Decizia Fitch de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor. „Agentia de rating…

- Bugetul de austeritate de anul acesta a presupus scaderea anumitor cheltuieli, mai ales cele sociale. Un nou proiect anunțat de Raluca Turcan este menit sa stimuleze forța de munca din Romania. Ministrul a decis sa acorde stimulente de 1.500 de lei, dar in anumite condiții. Raluca Turcan le da 1.500…

- „O noua zi. Un nou fake news. Dupa ce ieri am aflat ca am fost infractor, azi aud ca am un frate in Germania care a accesat ilegal baza de date RENV. Ok. Daca nu ar fi o situație atat de absurda și cu consecințe serioase, ar fi aproape amuzanta. Deci, fac 3 precizari cu care sper ca acest subiect exagerat…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila crede ca revenirea la normalitate in luna septembrie este un termen realist, daca vor fi indeplinite doua condiții: capacitatea de vaccinare sa ajunga la 100.000 pe zi, iar interesul oamenilor pentru imunizare sa fie menținut. „Da, este un termen realist, cu…