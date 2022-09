Laurențiu Reghecampf jr. a implinit 14 ani, motiv pentru care Anamaria Prodan a pus la cale o petrecere surpriza. De la ziua lui Bebeto a lipsit tatal lui, Laurențiu Reghecampf, care nu se afla in țara. Aflata in plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan se dedica in totalitate copiilor ei. Impresara nu vrea ca fiul ei sa simt nicio secunda lipsa tatalui, astfel ca se implica și mai mult in creșterea lui. Recent, Bebeto a implinit 14 ani, iar mama s-a i-a organizat o petrecere surpriza. Adolescentul calca pe urmele sale și este joaca la echipa de juniori ARD Snagov. Anamaria…