Stiri pe aceeasi tema

- Vineri a fost semnat contractul pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, obiectiv inclus in cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naționala de Investiții, instituție…

- Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” a incheiat faza de depunere a proiectelor in 8 noiembrie. In cadrul PNDL 3 se va acorda in total suma de 50 de miliarde de lei. Conform unei postari a prefectului de Neamț, George Lazar, județul Neamț a depus „peste 150 de proiecte depuse de catre toate…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, obiectivul, in valoare totala de 47.833.000 lei, va fi…

- Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, din 21 octombrie, a fost suplimentata cu doua proiecte care se refera la construirea a doua creșe. Pentru realizarea celor doua investiții, de catre Compania Naționala de Investiții (CNI), terenurile pe care vor…

- Fonduri, in valoare totala de 2,39 miliarde de lei, pentru investitii locale si de interes national, locuinte sociale si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii, au fost aprobate, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in sedinta de astazi a Guvernului. Executivul…

- Municipiul Aiud a fost cuprins pe lista sinteza a Companiei Naționale de Investiții (Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației) cu proiectul privind construcția unei noi creșe. Investiția are ca obiectiv imbunatațirea infrastructurii educaționale și logistice prin construcția unei…

- Fagarașul va primi fonduri pentru o noua creșa, ce va fi construita in cartierul Combinat. Aceasta va avea 70 de locuri. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Cseke Attila, a aprobat construirea unei noi creșe, moderne, in urma solicitarii Primariei Fagaraș de includere…

- Compania Naționala de Investiții, instituție care funcționeaza sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a demarat procedura de reziliere a contractului privind construirea bazinul olimpic de inot din municipiul Braila, in vederea reluarii procedurii de achiziție…