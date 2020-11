Cadou de la Orban pentru Boc: un metrou Cabinetul Orban a discutat aseara un proiect de hotarare ce vizeaza aprobarea cheltuielilor pentru construcția unei linii de metrou in orașul condus de Emil Boc, Cluj-Napoca. Municipiul Cluj-Napoca. Valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 1 miliard de euro, fara TVA, iar finanțarea va fi asigurata conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, dupa caz din fonduri externe nerambursabile (POIM 2014-2020, PNRR 2021-2027, POT 2021-2027), bugetele locale ale celor doua UAT, precum și din alte surse legal constituite. Din punct de vedere tehnic, proiectul noii linii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

