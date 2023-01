Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Național 57 este blocat total marți seara din cauza caderilor de pietre și stanci la limita județului Caraș-Severin cu județul Mehedinți. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunța ca traficul este oprit pe DN 57, in apropiere de Berzasca, la limita județului Caraș-Severin cu județul…

- Angajatii din cadrul ISU Valcea au fost solicitați in aceasta seara sa intervina la o alunecare de teren produsa in orașul Horezu. Alunecarea de teren a avut loc la km 151, pe DN 67, la iesire din Horezu, spre Targu Jiu. La locul interventiei s-au deplasat echipe ale Secției de Drumuri naționale, IPJ…

- REȘIȚA – Pe simeze, fotografii de Erwin Țigla și piese din colecția filatelica a lui Gustav Hlinka! Imaginile pe care Erwin Țigla le expune pe simezele Direcției pentru Cultura infațișeaza monumente din țara și din strainatate dedicate marelui poet. „Fotografiile reprezinta in jur de 20 de busturi dedicate…

- Grav accident de circulație pe autostrada vestului vineri dupa amiaza. Un microbuz cu 11 oameni la bord s-a rasturnat intre Nadlac și Arad.Accidentul s-a produs pe autostrada A 1 intre km 570 - km 571, Nadlac - Pecica, sensul de mers spre Arad, anunța Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara.…

- Meteorologii anunța in Romania ninsori puternice, dar și temperaturi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea in fiecare parte a țarii noastre! Drumarii au de lucru la menținerea șoselei Oravița – Bozovici in stare buna. Vremea nu…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara ne anunța ca au fost reparate indicatoarele rutiere care prezentau direcțiile spre care se circula, cu numele localitaților. Șoferii s-au plans de calitatea acestor indicatoare de informare, iar DRDP a și incasat doua procese verbale și un avertisment pe aceasta…

- Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie – Casa Baniei organizeaza in Piața „William Shakespeare” din Craiova, in perioada 28-30 octombrie, Editia a XLIII-a, a Targului Mesterilor Populari – expoziție in aer liber, loc de intalnire cu valorile traditiilor mestesugaresti romanești. Targul Meșterilor…