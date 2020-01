Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al lui Daniel Esteban Gonzales, dat disparut in 2018 la doua luni dupa ce a fost ales primar al unei localitati din statul mexican Guerrero (sud), a fost descoperit pe malul unui rau, a anuntat miercuri Parchetul local, informeaza joi AFP potrivit Agerpres Gonzales, membru al…

- Descoperire macabra, la Anenii Noi. Cadavrul unui barbat de 64 de ani a fost depistat pe malul râului Nistru, în satul Telița. Trupul neînsuflețit al victimei a fost observat de un trecator care a alertat imediat poliția. Ofițerul de presa al IGP, Mariana Bețivu a declarat…

- Cadavrul unui barbat din statul american Utah a fost descoperit intr-un congelator la 10 ani dupa moartea lui. Langa trupul neinsufletit s-a gasit un act notarial, cu un mesaj lasat de defunct. In acest mesaj, barbatul, Paul Edward Mathers, afirma ca nu a fost ucis de sotie, potrivit msn.com. Ancheta…

- Unbarbat din Vaslui, disparut de acasa chiar de ziua lui, a fostgasit decedat pe raul Barlad. Descoperirea macabra a fost facutamarți seara de un cioban, iar polițiștii incearca acum sa afledaca barbatul s-a sinucis ori moartea a fost accidentala.Trupul barbatului in varsta de 45 de ani a fost gasit…

- Iulian Alexandru Bitica, in varsta de 8 ani, baietelul care a disparut sambata, 2 noiembrie, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, a fost gasit mort in bazinul de dejectii.

- Cadavrul unui tanar cu o punga pe cap, descoperit pe strada Un barbat a fost gasit mort, joi, cu o punga de plastic trasa pe cap, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei, cazul fiind preluat de polițiștii de la Serviciul Omoruri. Potrivit unui comunicat, Secția 25 Poliție a fost sesizata, joi dimineața,…

- Isabel Rivera din Madrid, nascuta in 1926 a disparut fara in urma cu 15 ani. Nimeni nu a intrat la banuieli. Batranica locuia singura, nu era cautata de nimeni la telefon și nu avea o relație foarte stransa cu vecinii. Aceasta și-a pierdut viața in anul 2004 in propria locuința și nu a fost descoperat…