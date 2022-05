Cadavrul unui barbat, gasit pe malul Canalului Dunare-Marea Neagra, la Cernavoda. Politistii au deschis o ancheta

O persoana a fost gasita decedata, pe malul Canalului Dunare Marea Neagra, la Cernavoda.Din primele informatii este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani. Incidentul s a petrecut luni seara, 30 mai. Pana in acest moment nu se cunoaste identitatea barbatului si nici motivele tragediei. Politia a deschis o ancheta in aceasta directie pentru a stabili cu exactitate cauzele si circumstantele in care a avut loc evenimentul.Potrivit unor surse apropiate anchetatorilor, este vorba d ...