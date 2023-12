Cadavrul unui bărbat, găsit de un pescar în Lacul Herăstrău, din București La data de 15.12.2023, Secția 2 Poliție fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un barbat, despre faptul ca, in timp ce pescuia in lacul Herastrau, in zona localului Beraria H, a observat in apa o persoana, posibil inecata. La fața locului s-a deplasat un echipaj ISU care a procedat la extragerea cadavrului unei persoane de sex barbatesc. Din primele informații persoana in cauza corespunde semnalmentelor unui barbat a carui dispariții din data de 13.12.2023, a fost sesizata in ziua de 15.12.2023.Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii identitații persoanei și imprejurarile producerii evenimentului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

