- Cadavrul unui barbat de 70 de ani a fost recuperat, joi seara, dintr-o zona greu accesibila din Tritenii de Sus."Pompierii au fost solicitați sa ajute la recuperarea unui cadavru aflat intr-o zona greu accesibila. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 70 de ani. La fața locului a acționat…

- Acesta și-ar fi vizitat un prieten și, potrivit vecinilor, intre cei doi ar fi avut loc un scandal monstru. Criminaliștii au gasit pe corpul victimei urme de violența, iar legiștii par sa confirme ipoteza unei crime.Tanarul de 25 de ani, cunoscut drept consumator de substanțe interzise, a fost gasit…

- Sicriul cu trupul Ronei Hartner ajunge azi in țara, adus din Franța. Anunțul a fost facut de sora regretatei artiste. Rona Hartner s-a stins din viața la doar 50 de ani, rapusa de un cancer cu care s-a luptat pana in ulrima clipa.Rinda, sora Ronei, a anunțat ca sicriul va ajunge in Romania pe 29…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a descoperit in apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza cadavrul unei femei rapite de miscarea islamista palestiniana Hamas in timpul atacului lansat la 7 octombrie in Israel, relateaza AFP, citat de Agerpres.Trupul neinsufletit al acestei femei, rapita in kibbutz-ul…

- Consolidarea cladirilor cu risc seismic a revenit in discursul politic. In ultimii 30 de ani, s-au consolidat doar 26 de cladiri, 19 fiind in Bucuresti, spune ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, precizand ca ”avem viziune, avem bani, avem legislatie, dar avem nevoie si de implicarea tuturor autoritatilor…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a transmis, joi seara, ca prioritatea majora a mandatului sau este consolidarea cladirilor cu risc seismic, pentru ca, in ultimii 30 de ani, s-au consolidat doar 26 de cladiri, 19 fiind in Bucuresti, informeaza News.ro."Consolidarea cladirilor cu risc seismic ramane…

- ”Consolidarea cladirilor cu risc seismic ramane o prioritate majora a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si a mandatului meu pentru ca dezvoltarea unei tari nu se poate face doar reactionand la situatii de criza sau stimuli sporadici ori investind doar atunci cand ceva ne…