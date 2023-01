Stiri pe aceeasi tema

- Acțiuni ale Poliției la Sebeș, Blaj și Galda de Jos. Amenzi de peste 25.000 de lei, in weekend. Ce au descoperit polițiștii Polițiștii din Alba au organizat, in weekend, acțiuni de sigurnața publica la Sebeș, Blaj și Galda de Jos. Au legitimat sute de persoane, au verificat firme și șoferi in trafic.…

- In aceasta seara echipajele operative din cadrul Detașamentului Petroșani și Garzii de Intervenție Lupeni au intervenit pe raza localitaților Vulcan și Campul lui Neag DN 66A, unde mai mulți copaci au cazut pe carosabil, din cauza vantului puternic. Pompierii au acționat pentru segmentarea…

- In seara zilei de duminica, agenții de poliție ce patrulau prin orașul Petrila au observat o mașina cazuta intr-un șanț. Din primele cercetari, oamenii legii au constatat ca șoferul se afla intr-o stare avansata de ebrietate. „In data de 11 decembrie 2022, in jurul orei 19:30, politistii din…

- Doi tineri din Ilia au incercat sa se sustraga de la controlul polițiștilor din trafic. Dupa un kilometru de urmarire in trafic aceștia au abandonat mașina pe camp și au fugit disperați crezand ca vor scapa basma curata. Iata și motivele din spatele acestei infracțiuni: „La data de 06 decembrie…

- "Ieri, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Carbunești au fost alertați de catre o femeie, cu privire la faptul ca de la ora 8 dimineața nu mai știe nimic de soacra sa, in varsta de 88 de ani, care a plecat de la domiciliul comun din satul Carbunești și nu…

- Un roman in varsta de 32 de ani este cercetat penal dupa ce, in autoturismul pe care il conducea pe raza municipiului Giurgiu, politistii de frontiera au descoperit 58.160 de tigarete, avand aplicate timbru fiscal bulgaresc, dar pentru care nu detinea documente de provenienta, potrivit Agerpres."Politistii…